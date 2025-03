Nu scapam de vantul puternic la Cluj! Noua avertizare COD GALBEN. Rafalele pot ajunge si la 110 km/h

Meteorologii ANM au anuntat un nou cod galben de vant in mai multe judete, inclusiv Cluj. Astfel, astazi, 13 martie incepand cu ora 22:00, si pana maine dimineata la ora 10:00 vantul va bate cu putere in zona de munte a Clujului.Potrivit meteorologilor, in noaptea de joi spre vineri in cea mai mare parte a zonei montane, vantul va continua sa prezinte intensificari cu viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale in general de 90...100 km/h.Nu scapam de vant nici ... citește toată știrea