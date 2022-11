"Nu se mai moare, ca pe vremuri, daca spui adevarul". Un functionar din Cluj a dezvaluit coruptia din sistem si a fost dat afara. Si-a gasit dreptatea dupa 11 ani

In 2011, Antoniu Poienaru a fost concediat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Cluj fiindca a expus pe blogul sau mai multe nereguli de la locul de munca. Dupa 11 ani, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a decis ca statul roman trebuie sa-i plateasca 7.500 de euro, pentru ca instantele nationale nu i-au respectat dreptul la libertatea de exprimare."Mi-au mancat 11 ani din viata, dar sunt multumit ca am invins in cele din urma. Nu se mai moare cand exprimi un ... citeste toata stirea