"Nu se poate in 2024 sa decurga lucrurile ca acum 20 de ani!". Inscrierile la cresele din Cluj - o mare provocare pentru parinti

Din 20 mai, parintii pot sa-si inscrie copiii la cresa sau gradinita. Proces care se pare ca e departe de a fi unul usor in Cluj-Napoca, in pofida statutului de "oras de 5 stele". Mamicile din Cluj se plang ca sunt nevoite sa umble cate 4-5 ore zilnic cu dosarul dupa ele.Cererea e mare, iar oferta mica in oras. Clujencele spun ca este "inuman ca la asa multi copii sa nu aiba posibilitatea de a depune actele online"."Vreau sa semnalez problema inscrierilor la cresele din oras. E in ... citește toată știrea