NUMAI 26% dintre romani ar ramane in tara pentru a o apara, in cazul unui conflict militar. Sondaj realizat de grupul Avangarde.Doar 26% dintre romani ar ramane in tara pentru a o apara in cazul unui conflict militar, arata un sondaj realizat de catre grupul de studii socio-comportamentale Avangarde.Astfel, la intrebarea "Daca Romania ar fi atacata ati ramane in tara pentru a o apara?", au raspuns 'Da' 26% din cei intervievati. 48% din cei care au luat parte la sondaj au raspuns 'Nu', 20% ... citeste toata stirea