Numar record de participanti la manifestarile religioase de la Iasi. Aproximativ 260.000 de persoane s-au inchinat la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva

Pelerinajul religios de la Iasi s-a incheiat, duminica 16 octombrie, dimineat, moastele Sfintei Cuvioase Parascheva fiind reintroduse in Catedrala Mitropolitana. In total, aproximativ 260.000 de persoane au trecut pe la racla care a stat timp de opt zile intr-un baldachin special amenajat in curtea lacasului de cult. Manifestarile religioase organizate de Mitropolia Moldovei si Bucovinei de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2022 au adus la Iasi un numar record de pelerini, comparativ cu anii ... citeste toata stirea