Numar record de vizitatori anul trecut la gradina botanica din Cluj, peste valorile inregistrate inainte de pandemia de coronavirus. "Am avut si peste 5.000 de vizitatori pe zi"

Numar record de vizitatori anul trecut la gradina botanica din Cluj, peste valorile inregistrate inainte de pandemia de coronavirus.Astfel, in 2022 numarul vizitatorilor care au intrat in Gradina Botanica "Alexandru Borza" din Cluj-Napoca a ajuns anul trecut la peste 232.500, un numar record, ce depaseste chiar si valorile inregistrate in anii anteriori declansarii pandemiei de coronavirus, dupa cum arata datele universitatii "Babes-Bolyai", in a carei administrare se afla.Cresterea e cu ... citeste toata stirea