Numarul cartilor electronice de identitate eliberate in Cluj depaseste pragul de sase mii azi, arata datele oficiale.Conform datelor Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor (DJEP), din 2 august 2021 si pana in 31 decembrie 2022 in Cluj au fost eliberate aproape 6.300 de carti electronice de identitate, mai exact 6.293. Dintre acestea, vasta majoritate - 5.335 - au fost eliberate in Cluj-Napoca, de cater Directia de Evidenta a Persoanelor din cadrul Primariei.Alte aproape o mie - 958 - ... citeste toata stirea