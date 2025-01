Numarul cartilor electronice de identitate emise in Cluj ajunge la de 30.000, dintre care doua treimi in Cluj-Napoca, in proiectul-pilot inceput in Cluj in 2021 si care urma sa se extinda la nivel national, ceea ce nu s-a mai intamplat.Astfel, un numar de de 29.937 de carti electronice de identitate au fost emise, in total, la nivelul judetului Cluj, incepand din data de 2 august 2021 si pana in 31 decembrie 2024. Dintre acestea, 19.950 de acte au fost emise de Directia de Evidenta a ... citește toată știrea