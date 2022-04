Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus a coborat sub pragul de o mie in Cluj-Napoca pentru prima data in ultimul an. Incidenta a scazut sub pragul de trei cazuri active la mie, in conditiile in care Cluj-Napoca era singura unitate administrativ-teritoriala din judet cu o incidenta de peste trei cazuri la mie.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj, publicate in urma cu putine momente, arata ca in Cluj-Napoca numarul cazurilor active a scazut azi la 920, pentru o incidenta ... citeste toata stirea