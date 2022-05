Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus a scazut cu o suta in doar trei zile in Cluj, in contextul in care judetul are cea mai mare incidenta a infectiei din Romania si singurul care depaseste in continuare pragul de un caz la mia de locuitori.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj publicate in urma cu putine momente arata ca in judet sunt active azi un numar de 781 de cazuri de infectie cu coronavirus, in scadere de la 882 in urma cu trei ... citeste toata stirea