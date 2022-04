Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus a scazut sub pragul de 1.500 azi in Cluj-Napoca, pentru prima data in multe luni.E vorba mai exact de 1.497 cazuri de infectie active azi in Cluj-Napoca, in conditiile in care in oras sunt inregistrate majoritatea cazurilor de infectie din intreg judetul si in contextul in care aproximativ un sfert dintre unitatile administrativ-teritoriale din Cluj raporteaza azi zero cazuri de infectie. Astfel, in total in judet sunt inregistrate azi putin ... citeste toata stirea