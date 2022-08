Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus a scazut sub pragul de doua mii de cazuri in Cluj-Napoca azi, arata datele DSP.Astfel, numarul cazurilor active a scazut la 1.837 in oras, pentru o incidenta de 5,46 cazuri la mia de locuitori, arata datele Directiei de Sanatate Publica. Spre comparatie, miercurea trecuta, in 24 august, numarul cazurilor active inregistrate in oras era de ... citeste toata stirea