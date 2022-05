Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus a scazut sub pragul de o mie azi in Cluj, in conditiile in care judetul are cea mai ridicata rata de infectare din tara.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca azi in judet sunt active un numar de 984 de cazuri de infectie cu coronavirus, ceea ce inseamna ca rata infectarii, rezultata calculand numarul cazurilor active la totalul populatiei, ajunge azi ... citeste toata stirea