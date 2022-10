Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus a scazut sub pragul de o mie in Cluj peste weekend, pentru prima data in acest an.Astfel, conform datelor Directiei de Sanatate Publica azi in Cluj sunt inregistrate un numar de 921 de cazuri active de infectie, fata de peste 1.050 la sfarsitul saptamanii trecute. Dintre acestea, vasta majoritate sunt inregistrate in Cluj-Napoca, unde incidenta este peste media judeteana, care la randul sau e cea mai ridicata din ... citeste toata stirea