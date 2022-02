Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus depaseste azi 11.400 in Cluj-Napoca, un nou record, a crescut cu o mie doar de ieri.Numarul cazurilor active de coronavirus descoperite in Cluj-Napoca, adica depistate in ultimele 14 zile, ajunge azi la 11.413 doar in Cluj-Napoca, arata datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj. Spre comparatie ieri erau inregistrate 10.400 de cazuri doar in oras - o crestere cu o mie doar de ieri pe astazi si doar ... citeste toata stirea