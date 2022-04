Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus s-a injumatatit in Cluj-Napoca pe fondul ridicarii restrictiilor, azi numarul e aproape la jumatate fata de cel inregistrat in prima zi fara restrictii, in urma cu o luna.Astfel, azi numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus ajunge in Cluj-Napoca la 2.242, de la 4.200 in urma cu o luna. Incidenta infectiei e azi de 6,67 cazuri la mia de locuitori, in scadere la jumatate de la 12,56 in urma cu o luna. Sa mentionam ca numarul ... citeste toata stirea