Numarul cazurilor active de infectie cu Covid scade cu 100 in 24 de ore in Cluj-Napoca, rata ramane peste media judeteana, care e printre cele mai ridicate din tara

Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut in Cluj-Napoca azi la 22,73 cazuri la mie, de la 23,05 cazuri la mie ieri, dar numarul cazurilor active ramane ridicat, in conditiile in care rata de infectare, chiar si in scadere, e peste media judeteana, care la randul ei e printre cele mai ridicate din tara.E vorba de peste 7.600 de cazuri active azi in Cluj-Napoca, mai exact 7.632, in scadere cu peste o suta de cazuri de ieri, de la aproape 7.750 inregistrate in urma cu 24 de ... citeste toata stirea