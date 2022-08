Numarul cazurilor de infectie cu coronavirus s-a injumatatit in doua saptamani in Cluj-Napoca, in conditiile in care rata de infectare ramane peste media judeteana, care la randul sau e cea mai ridicata din tara.Astfel, azi numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus ajunge in Cluj-Napoca la sub 1.700, mai exact 1.681, ceea ce inseamna ca rata de infectare a ajuns la fix cinci cazuri la mia de locuitori in resedinta de judet. ... citeste toata stirea