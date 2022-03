Numarul cazurilor noi de infectie depistate zilnic in Cluj creste considerabil, doar de ieri pana azi in judet au fost depistate peste patru sute de cazuri noi, cele mai multe din provincie

Numarul cazurilor noi de infectie depistate zilnic in Cluj creste considerabil, doar de ieri pana azi in judet au fost depistate peste patru sute de cazuri, si azi de departe cele mai multe din tara dupa Bucuresti, dublu fata de ziua anterioara.E vorba mai exact de 463 cazuri de infectie depistate de ieri pana azi in Cluj, de departe cele mai multe din provincie, doar in Bucuresti au fost depistate mai multe in acest interval, peste 1.200. Clujul e urmat de Timis, cu 436 de cazuri de infectie ... citeste toata stirea