Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 se va apropia in aceasta saptamana de pragul de 15.000, arata estimarile economistilor de la UBB

Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 se va apropia, treptat, de pragul de 15.000 in cursul acestei saptamani, arata estimarile economistilor de la Universitatea Babes Bolyai, care monitorizeaza efectele pandemiei in Romania."Valul 5 ramane pe un trend ascendent: conform modelului nostru de previziune numarul cazurilor zilnice se va apropia treptat de pragul de 15.000 in cursul acestei saptamani", transmite azi echipa de proiect.Proiectiile sunt facute in cadrul proiectului de cercetare ... citeste toata stirea