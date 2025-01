Numarul cererilor depuse online si solutionate prin Ghiseul Unic, la Consiliul Judetean Cluj, se dubleaza intr-un an.Mai exact, conform unei analize a gradului de utilizare a aplicatiei, e vorba de 2.222 cereri depuse in 2024, fata de 819 in anul precedent, o crestere cu 270%. Timpul mediu de solutionare a scazut la 12 zile anul trecut. Majoritatea cererilor - peste patru cincimi, adica 83% - au vizat solicitari din sfera urbanismului, in special autorizatii de construire si certificate de ... citește toată știrea