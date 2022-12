Numarul clujenilor care ajung la Urgente imbuibati cu mancare si bautura e in scadere fata de anii anteriori, 9 ajuns la UPU in 2 zile, 2 au ramas internati

Numarul clujenilor care ajung la Urgente imbuibati cu mancare si bautura e in scadere fata de anii anteriori, dar chiar si asa, doi clujeni au ajuns la Urgente in stare atat de grava din cauza imbuibarii incat a fost nevoie sa fie internati, iar aceasta doar in ultimele doua zile.Incepand cu seara de Craciun pana la aceasta ora, in Unitate de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Cluj s-au prezentat noua pacienti cu simptomatologie care a indicat consum de alimente in exces, din care doi ... citeste toata stirea