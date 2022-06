Pandemia de coronavirus nu a trecut, la Cluj, ba dimpotriva: numarul celor spitalizati cu infectie s-a dublat in doua saptamani.Raportul Ministerului Sanatatii publicat in urma cu putine momente cu referire la numarul de internari din ultima saptamana, in tara, arata ca la Cluj sunt internati 46 de pacienti, fata de ... citeste toata stirea