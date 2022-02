Numarul deceselor cauzate de coronavirus in Cluj a depasit pragul de doua mii in mai putin de doi ani, 162 decese doar in februarie

Numarul deceselor cauzate de coronavirus in Cluj a depasit pragul de doua mii in mai putin de doi ani.Datele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta arata ca doar in ultimele 24 de ore in Cluj au decedat sapte persoane infectate cu coronavirus. Pana acum numarul deceselor la pacienti confirmati cu infectie, de la debutul pandemiei pana in prezent, ajunge la 2.016 in Cluj.Mentionam, Clujul e judetul din tara cu cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus depistate de la debutul ... citeste toata stirea