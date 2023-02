Numarul infractiunilor inregistrate intr-un an la Cluj a crescut cu cateva sute, jumatate sunt furturi

Numarul infractiunilor inregistrate intr-un an la Cluj a crescut cu cateva sute, arata un raport al Inspectoratului Judetean de Politie.Astfel, anul trecut au fost descoperite in Cluj un numar de 1.626 de infractiuni, in crestere cu 252 fata de anul anterior. Dintre acestea, peste o mie - 1.056 - de infractiuni au fost depistate in in flagrant delict. La nivelul judetului Cluj, din totalul infractiunilor sesizate in anul 2022, numarul infractiunilor judiciare a crescut cu 12,47 %, al celor de ... citeste toata stirea