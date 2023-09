Elevii revin in salile de clasa incepand cu 11 septembrie, unde ii asteapta in acest an o serie de schimbari. Potrivit noii Legi a Educatiei, numarul de elevi dintr-o clasa se va schimba, comparativ cu perioada anterioara.Media numarului de elevi, vizata de decidentii din minister, este de 22 de elevi. Limita superioara este 26 de elevi, iar limita inferioara a fost stabilita la 15 elevi pentru fiecare clasa in cadrul unei institutii de invatamant preuniversitar."Invatamantul liceal, ... citeste toata stirea