Numarul pacientilor cu Covid internati in spitalele din Cluj scade la o treime intr-o luna

Numarul pacientilor internati in spitalele din Cluj cu infectie cu coronavirus a scazut la doar 24 azi, arata datele Ministerului Sanatatii. Dintre acestia, opt sunt internati la Terapie Intensiva.In judetul din tara cu cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus depistate in cei doi ani de pandemie, numarul pacientilor internati a scazut azi la 24, de la 26 ieri si nu mai putin de 76 in urma cu o luna, in 10 mai. In urma cu doua luni, in 10 aprilie, in Cluj erau internati 168 de ... citeste toata stirea