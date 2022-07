Numarul pacientilor internati cu coronavirus in spital creste de 4 ori intr-o luna, in Cluj

Numarul pacientilor internati cu infectie cu coronavirus in Cluj a crescut cu cateva zeci in doar o saptamana.Datele Ministerului Sanatatii, publicate in urma cu putine momente, arata ca in Cluj numarul pacientilor internati cu infectie cu coronavirus in spitalele din Cluj a ajuns azi la 81, de la 60 in urma cu o saptamana. Spre comparatie, in urma cu o luna, in 13 iunie, numarul pacientilor internati era in Cluj de 21, o crestere de patru ori in termen de o luna.Sa precizam totodata ca ... citeste toata stirea