Numarul pacientilor internati in spital cu infectie cu coronavirus a crescut considerabil la Cluj intr-o saptamana

Numarul pacientilor internati in spital cu infectie cu coronavirus a crescut considerabil la Cluj, numarul pacientilor internati ramane printre cele mai mari din tara.Datele Ministerului Sanatatii, publicate in urma cu putine momente, arata ca in Cluj erau internati ieri un numar de 34 de pacienti infectati cu coronavirus, cei mai multi intr-un judet din Romania, dupa Bucuresti cu aproape o suta - mai exact 98 - si Brasov cu 35. Dintre pacientii internati in Cluj, noua sunt ... citeste toata stirea