Numarul refugiatilor ucraineni care intra in Romania continua sa creasca. 8.261 de cetateni ucraineni au intrat marti in tara

La mai bine de o luna de la izbucnirea razboiului in Ucraina, refugiatii continua sa intre in numar mare la noi in tara. Politia de Frontiera anunta miercuri, 30 martie, ca 8.261 de cetateni ucraineni au intrat marti, 29 martie, in Romania, numarul fiind in crestere cu 8,3% fata de ziua precedenta."In data de 29.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 55.752 de persoane, dintre care 8.261 cetateni ucraineni (in crestere cu 8,3% fata ... citeste toata stirea