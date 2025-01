Numarul secretarilor de stat si a subprefectilor se va reduce. Kelemen Hunor: ,,Dieta statului trebuie sa inceapa cu noi"

Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a anuntat astazi, 16 ianuarie, ca guvernul va reduce numarul secretarilor de stat cu 25% fata de situatia de pana la alegerile parlamentare de anul trecut.Mai mult decat atat, politicianul a anuntat si ca numarul subprefectilor urmeaza sa fie redus considerabil.,,Am vazut cu cat putem reduce numarul secretarilor de stat, am stabilit ca vor fi 53 de secretari de stat in Guvern, deci o reducere in jur de 25% fata de situatia de pana la alegerile parlamentare ... citește toată știrea