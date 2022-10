Numarul total al cazurilor de infectie cu coronavirus din Cluj e asteptat sa depaseasca numarul de 186.000 in urmatoarele zile, zeci de cazuri noi de ieri pana azi

Numarul total al cazurilor de infectie cu coronavirus din Cluj e asteptat sa depaseasca numarul de 186.000 in urmatoarele zile, probabil maine, e cel mai mare numar de cazuri intr-un judet din tara, de departe, dupa ce zilnic in Cluj au fost depistate cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronavirus intr-un judet din Romania, inclusiv azi.Astfel, conform datelor Ministerului Sanatatii publicate in urma cu putine momente, de ieri pana azi in Cluj au fost depistate 51 de cazuri noi de ... citeste toata stirea