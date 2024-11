Numarul turistilor care s-au cazat in Cluj a depasit pragul de o jumatate de milion in primele noua luni ale acestui an, arata datele publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica din Cluj.Mai exact, din 1 ianuarie si pana in 30 septembrie la nivelul judetului Cluj au fost cazati un numar de 50.3195 turisti, in scadere cu 5,4% fata de aceeasi perioada a anului 2023. Dintre acestia, peste 100.000 - mai exact 106.010 - sunt turisti straini, adica putin peste o cincime din total.Sa ... citește toată știrea