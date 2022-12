Numarul turistilor straini care au ajuns in acest an in Cluj s-a dublat fata de anul anterior, arata datele statistice.In total in primele zece luni ale anului in Cluj au fost cazati aproape 461.900 turisti, dintre care aproape 79.400 au fost turisti straini, adica 17,2% din total. Comparativ cu acceasi perioada a anului 2021, numarul turistilor straini a crescut de 2,1 ori, arata Directia Judeteana de Statistica. In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire ... citeste toata stirea