Numarul unic destinat cazurilor de abuz impotriva copiilor - 119, apelat de aproape sase mii de persoane, in Cluj, scade considerabil in 2024

Numarul unic destinat cazurilor de abuz impotriva copiilor - 119, apelat de aproape sase mii de persoane, in Cluj.Au fost numarate apelurile la acest numar, sunt 5.787 de clujeni de clujeni care au sunat la acesta, din momentul in care a devenit operational, in luna ianuarie 2022, si pana in data de 31 decembrie 2024. Numarul de cazuri semnalate anul trecut a fost in scadere comparativ cu cei doi ani precedenti. In intervalul 1 ianuarie - 30 decembrie 2024, la nivelul Directiei Generale de ... citește toată știrea