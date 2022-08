O absolventa de Cluj castiga Marele Premiu al Galei Tanarului Actor Hop

Premiul "Stefan Iordache", Marele Premiu al celei de-a XXV-a editii a Galei Tanarului Actor - HOP, a fost castigat de actrita Laura Gabriela Oana, in varsta de 24 de ani, din Baia Mare, absolventa a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, promotia 2020.Laura Gabriela Oana a fost prezenta in sectiunea Individual cu spectacolul "Doamnelor de la Brunch" din musicalul "Company", iar in sectiunea Grup cu show-ul "(Inca un) Musical!" din ... citeste toata stirea