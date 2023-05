O minora de 15 ani, din comuna Viisoara, judetul Cluj, a plecat de acasa in data de 23 aprilie, in jurul orei 23.00, si nu a mai revenit. Politia municipiului Cluj-Napoca cere ajutorul oamenilor sa o gaseasca."La data de 23 aprilie a.c., in jurul orei 23.50, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au fost sesizati despre faptul ca minora Baraian Roxana Sorina, in varsta de 15 de ani, a plecat la aceeasi data, in jurul orei 23.00, de la locuinta situata in comuna Viisoara, ... citeste toata stirea