Inginerii Calin Morar, Razvan Andrus si Arnold Fodor sunt asociati in firma AUTOMATES, cu sediul in Cluj Napoca, infiintata in 2015, pentru a proiecta si produce masini si echipamente pentru firme din sectorul alimentar."Am incropit biroul din mobiler vechi si am folosit la inceput niste scule pe care le aveam in garaj. Primul nostru punct de lucru a fost un beci. Doi ani nu ne-am luat salariu, tot ce am castigat am reinvestit", isi aminteste Calin Morar.Ca sa produca matritele necesare ... citeste toata stirea