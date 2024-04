O alta masina a unei institutii publice din Cluj era sa fie lovita de tren: "Mie pentru asa ceva imi luau permisul 90 de zile" - VIDEO

O masina a Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Cluj a ramas blocata sub bariera de la trecerea de la nivel cu calea ferata. Din fericire, soferul a reusit sa se traga din fata trenului.Un martor a filmat masina ramasa blocata sub bariera, iar inspectorii s-au dat jos pentru a vedea ce e de facut. Acestia au ridicat bariera cu mana si au reusit sa mute masina pentru a nu fi lovita de tren.Este posibil ca cel care conducea ... citește toată știrea