O ambulanta a acrosat un barbat de 71 de ani pe trecerea de pietoni, in Turda

O ambulanta a acrosat un barbat de 71 de ani pe trecerea de pietoni.Accidentul a avut loc in urma cu putin peste o ora, in jurul orei 11.50, pe strada Stefan cel Mare din Turda. "Primele cercetari efectuate la locul accidentului au condus la stabilirea faptului ca o ambulanta SAJ, condusa dinspre municipiul Cluj-Napoca, fara a avea semnalele luminoase sau acustice in functiune, ar fi acrosat un barbat in varsta de 71 de ani, din comuna Sandulesti, care se ... citeste toata stirea