Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit in la un accident rutier petrecut in localitatea Nima, dupa ce o ambulanta a ajuns in sant. In accident a mai fost implicat un autotusim, avariat, de asemenea. Pacientul care era transportat in ambulanta implicata in accident, a fost transferat in ambulanta SAJ, sosita la locul accidentului. Niciuna dintre persoanele aflate in cele doua vehicule nu au fost transportate la Spital, arata Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ Cluj) Cluj. ... citeste toata stirea