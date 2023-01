O ambulanta in misiune a fost implicata intr-un accident de circulatie, in Aghires, a lovit un biciclist de 77 de ani

O ambulanta in misiune a fost implicata intr-un accident de circulatie, in Aghires.Accidentul a avut loc in jurul amiezii. Echipajele de politie care au sosit la fata locului au aratat ca potrivit primelor cercetari efectate la fata locului a rezultat ca un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, in timpul deplasarii spre un caz medical, inspre municipiului Cluj-Napoca, avand in functiune semnalele acustice si luminoase, ar fi acrosat un biciclist, in varsta de 77 de ani, care ... citeste toata stirea