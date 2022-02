O ambulanta si un autobuz, implicate intr-un accident pe strada Horea in aceasta dimineata / Un asistent medical de pe ambulanta, transportat la spital

Un accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimineata, dupa ora 8.00, pe strada Horea, in care a fost implicat un autobuz si o ambulanta.Potrivit surselor actualdelcuj.ro, in uma accidentului, un asistent medical a fost transportat la spital cu afectiuni usoare.Revenim cu detalii pe marginea acestui subiectUPDATE Accidentul a avut loc in jurul orei 8.20, in acesta a fost implicat, pe langa autobuz si ambulanta, si patru automobile. "Din primele informatii, initial s-a produs o ... citeste toata stirea