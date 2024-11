O anexa gospodareasca lipita de o cabana, in comuna Poieni, a fost mistuita de flacari noaptea trecuta.Incendiul a izbucnit la o anexa lipita de o cabana situata in localitatea Tranisu, din comuna Poieni. La fata locului au ajuns pompierii din Huedin, solicitati cu apel la numarul de urgenta 112 in jurul orei 23.20, cu doua autospeciale cu apa si spuma si un echipaj de prim-ajutor SMURD.Incendiul s-a manifestat la anexa unde functiona o centrala pe lemne. De asemenea, focul s-a extins si la ... citește toată știrea