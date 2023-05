O artista clujeana formata la Budapesta deschide expozitie maine la Muzeul de Arta din Cluj.E vorba de Szekely Annamaria, o artista nascuta in 1972 la Cluj. Expozitia sa, "Realitatea oglindita", se deschide maine la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca si ramane deschisa pana in 21 mai. Szekely Annamaria s-a nascut, in 1972, la Cluj unde, in perioada 1986-1990, si-a inceput formatia artistica la Liceul de Arte Plastice. A urmat studiile universitare la Budapesta, in cadrul Universitatii de Arte ... citeste toata stirea