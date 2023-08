O asociatie amenajeaza cabinet stomatologic scolar pentru 1.800 de copii din cinci comune din Cluj, in conditiile in care in Romania doar o cincime din scoli au cabinet medical general si doar 3% au cabinet dentar.Asociatia Zi de Bine amenajeaza un cabinet stomatologic scolar pentru 1800 de copii care au nevoie de ingrijiri stomatologice si organizeaza ateliere educative pentru prevenirea problemelor de sanatate orala. Cabinetul se va afla in comuna Catina din judetul Cluj, si va deservi si ... citeste toata stirea