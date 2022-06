O asociatie de locatari din cartierul Gheorgheni, de pe strada Ariesului, se plange de comportamentul deloc etic al celor care rup, sau chiar taie, florile plantate in spatiile verzi din zona blocurilor.Reprezentantii asociatiei sunt revoltati cu privire la incidentele repetate in care trecatorii, si chiar locuitorii din zona, rup adesea florile plantate in spatiile verzi ... citeste toata stirea