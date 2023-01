O asociatie din Cluj face campanie impotriva depresiei, in ziua cunoscuta ca Blue Monday, considerata popular ca cea mai deprimanta zi din an.E vorba de asociatia Daisler din Cluj, care anunta azi ca luni 16 ianuarie, zi considerata cea mai deprimanta zi din an si denumita Blue Monday, face o campanie antidepresie, care reuneste psihologi cu pacienti aflati in cautarea lor. Psihologii care doresc sa contribuie cu titlu la gratuit la succesul acestei campanii sunt asteptati si in acest weekend ... citeste toata stirea