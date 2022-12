O autospeciala pentru stins incendii cu capacitate de peste patru tone, in valoare de 1,6 milioane de lei, ar urma sa ajunga la Cluj, cumparata cu bani europeni.In ultimele doua saptamani un numar de 15 astfel de autospeciale dintre cele 276 cumparate cu bani europeni de Departamentul pentru Situatii de Urgenta au intrat in dotarea serviciilor de urgenta; una ar urma sa ajunga la Cluj. Autospecialele sunt destinate interventiei pentru stingerea incendiilor in mediul urban si rural, punandu-se ... citeste toata stirea