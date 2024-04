O autoutilitara a fost distrusa de inca un incendiu de vegetatie, azi in comuna clujeana Bologa.La fata locului au intervenit pompierii din Huedin, e vorba de un incendiu de vegetatie uscata in localitatea Bologa din comuna Poieni, in aceasta dupa-masa. O data ce au ajuns la fata locului, echipajele au constatat ca incendiul se extinsese si la o autoutilitara parcata, dar si la 50 de baloti de fan. Pe de alta parte, exista riscul ca flacarile sa se extinda la un alt autoturism, pe care ... citește toată știrea